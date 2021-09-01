لسوء معاملة الجمهور .. 275 ألف جنيه غرامات على مستأجري شواطئ الإسكندرية

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وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرامات مالية تقدر بـ 275 ألف جنيه على مستأجري الشواطئ، وذلك لارتكابهم مخالفات منها سوء معاملة الجمهور خلال شهري يوليو وأغسطس.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المخالفات تتنوع بين فرض الإكراميات وسوء معاملة الجمهور وانخفاض مستوي النظافة.

وأضاف رشاد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المخالفات تشمل عدم التزام المستأجرين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المحافظة بشأن تفشى فيروس كورونا، ما استدعى توقيع غرامات مالية عليهم بقيمة 144 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أبرز الشواطئ التي جرى تغريم مستأجريها هي «طاحونة المندرة السياحي، وانلي المميز، جزيرة الدهب السياحي، إدوارد الخراط – جرى إغلاقه لاحقا- السرايا، محمود سعيد السياحي، بليس 1، البيطاش المميز، إسكندرية الغربي».

وأكد رشاد استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في دورها الرقابي الذي يستهدف في المقام الأول الإصرار على تحسين مستوي الخدمة على الشواطئ ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن.

وأوضح أن تفاعل المواطنين وايجابيتهم في التواصل مع الإدارة للتقدم بالشكاوي ضد الشواطئ المخالفة ساهم في الوصول السريع لمواقع تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المسئولين عنها.

ولفت رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يجوز للإدارة في حالة تكرار المخالفات فسخ التعاقد مع المستأجر ومصادرة التأمين النهائي له وحرمانه من دخول أية مزايدات تتبع محافظة الإسكندرية.

يشار إلى ان محافظة الاسكندرية كانت قد أصدرت قرار بغلق شاطئ ادور الخراط شرق المدينة بسبب تكرار المخالفات والاعتداء على أحد المفتشين ومنعه من أداء عمله.