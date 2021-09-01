أحمد الفيشاوي يواجه عصابة في «30 مارس»

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شخصية جديدة يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة «30 مارس»، والمقرر إطلاقه خلال شهر سبتمبر في دور العرض السينمائية، ويقوم الفيشاوي في الفيلم بشخصية «على»، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع على على حافة الحقيقة أو الإعدام.

ويجمع فيلم «30 مارس» العديد من النجوم ومن بينهم دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الجهة المنتجة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.