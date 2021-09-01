«الداخلية»: القبض على 3 متهمين بحوزتهم 36 قطعة أثرية في المنيا

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أعلنت وزارة الداخلية، مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، حفاظاً على التراث القومىن وضبطت 3 أشخاص بالمنيا، بحوزتهم عدد 36 قطعة أثرية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم إستهداف مسكن المتهم، وأمكن ضبطه وبصحبته إثنان آخران لهما معلومات جنائية ،ةوبحوزتهم (36 قطعة يشتبه في أثريتها)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .