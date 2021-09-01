وزير البترول : توصيل الغاز الطبيعى لـ 1413 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

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اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة ، ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القري و إزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوما فى موازنة الدولة.

وأضاف ان مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة تضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو مايرفع بدوره أجمالى الوحدات المستفيده من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.

ولفت الوزير الي ان هناك اكثر من ٥ر١٢ مليون وحدة سكنية علي مستوي مصر تستفيد حاليا من الغاز الطبيعى وان شركات قطاع البترول المتخصصة في اعمال التوصيل تنفذ حاليا خطط التوصيل ضمن المشروع القومى ومبادرة حياة كريمة وان ماتمتلكه من خبرات متراكمة في هذا النشاط منذ الثمانينات يمثل احد عوامل النجاح في الاسراع بتنفيذ الخطط الطموح.

واشار الي ان مبادرة حياة كريمة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويتم تنفيذها ضمن البرامج الزمنية المحددة .

"المغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 70 مليون دولار ،وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 60 مليون دولار، وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020".