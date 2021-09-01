أخبار عاجلة

«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

17 مليار جنيه استثمارات توصيل الغاز للمرحلة الاولي من حياة كريمة

Print
17 مليار جنيه استثمارات توصيل الغاز للمرحلة الاولي من حياة كريمة 17 مليار جنيه استثمارات توصيل الغاز للمرحلة الاولي من حياة كريمة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بین وزارتي التخطيط والبترول ممثلة في «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس» بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.
وأشارت السعيد إلى التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021.
وأكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» من 4% حالياً إلى 100%، وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25- 97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيها سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام أسطوانات البوتاجاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة