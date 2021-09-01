17 مليار جنيه استثمارات توصيل الغاز للمرحلة الاولي من حياة كريمة

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شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بین وزارتي التخطيط والبترول ممثلة في «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس» بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.

وأشارت السعيد إلى التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021.

وأكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» من 4% حالياً إلى 100%، وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25- 97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيها سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام أسطوانات البوتاجاز.