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أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالتعاون المشترك ما بين البيت الفني للمسرح متمثلا في فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والمتمثل في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف تهاني زكريا، حيث يهدف هذا التعاون إلى تنظيم زيارات مجانية لفناني فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة للمتاحف في مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة لتقديم عروض مسرحية وورش فنية داخل المتحف من تنظيم الفرقة، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع عن طريق الفنون والثقافة.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعريف الزائرين بوطنهم وتاريخ بلادهم تأكيدًا على مبدأ المواطنة، حيث يقوم التعاون المشترك على تنظيم ٣ زيارات أسبوعية لـ ٣ متاحف على مستوى الجمهورية، لمجموعة من فناني فرقة الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجموعات تصل إلى ٣٥ فردا في الزيارة الواحدة، حيث تختلف المجموعات في كل زيارة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد وجهت الفنانة وفاء الحكيم الشكز والتقدير للفنان أحمد ناجي منسق الزيارات، وهو من فناني فرقة مسرح الشمس.

يذكر أنه حتى الآن زار فنانو فرقة مسرح الشمس عددا من المتاحف، منها متحف طه حسين، متحف الفن الإسلامي، متحف جاير اندرسون، ويزور فنانو الفرقة ابتداء من غد الخميس وعلى مدار الأسبوع المقبل المتحف القومي بالإسماعيلية، المتحف القومي بالسويس متحف الإسكندرية.