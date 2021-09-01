توقيع عقد تنفيذ وتمويل القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و«فرانك هارتمان»، سفير ألمانيا لدى القاهرة، توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح ) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار.

ويتم تنفيذه بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري/ ألماني بقيادة شركة «سيمنس للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

وقام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب التحالف بقيادة شركة «سيمنس» الألمانية «مايكل بيتر»، العضو المنتدب لشركة «سيمنس للنقل» الألمانية، و«ليون سولير» رئيس سيمنس للنقل لأفريقيا والشرق الأوسط والمهندس / سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات.