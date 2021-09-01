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القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
اعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نجوين شوان فوك؛ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس نجوين شوان فوك؛ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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