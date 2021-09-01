حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تعلن فيه انخفاض درجات الحرارة على شمال مصر بسبب تقدم المرتفع الأزوري والذي يتغلب على المنخفض الهندي، بما يجعل الأجواء حارة على الوجه البحري والقاهرة وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، خلال حالة الطقس اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمي الأعلي فى مصر اليوم وهي فى أبو سمبل إلي 45 درجة.

ويتوقع أن تستمر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريمة من المسطحات المائية ويستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بما يقلل من الإحساس بحرارة الجو، وتستمر نفس الظواهر الجوية خلال حالة الطقس غدًا.

يكون الطقس المتوقع اليوم فى مصر حارا رطبًا فى القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة رطبا فى جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود خلال الليل طقس معتدل الحرارة رطبًا على جميع أنحاء مصر.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلو متر، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار، ويكون البحر المتوسط معتدلاً، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين، والرياح تكون شمالية غربية فى البحرين الأحمر والمتوسط.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 35 درجة، والصغري 25 درجة، بينما تكون المحسوسة 37 درجة، وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 32-25 وتكون المحسوسة 34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنيا 38-24، الأقصر 44-26، حلايب 38-27، أسوان 44-29، بني سويف 36-25، إدفو 43-27 درجة.

وتكون في أبوسمبل 45-26، شلاتين 41-28، قنا 43-26، أسيوط 39-24، الوادي الجديد 42-27، سوهاج 39-25، الفيوم 36-26، سيوة 38-21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلطيم 32-24، دمنهور 34-25، العريش 32-25، الطور 36-27، مطروح 31-24، طابا 36-25، شرم الشيخ 40-30، شبين الكوم 36-26، السويس 35-25 درجة.

وتكون في بورسعيد 32-27، المنصورة 35-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 36-24، طنطا 35-25، الغردقة 40-29، السلوم 31-24، رفح 31-24 درجة.

حالة الطقس غدًا .. حار شمالاً واستمرار درجات الحرارة 45 درجة جنوبًا

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر شبيهًا بحالة الطقس اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا، الخميس، للعظمي والصغري كما يلي: القاهرة والوجه البحري العظمي 35 المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31-34، وجنوب سيناء 39-42، وشمال الصعيد 37-39، وجنوب الصعيد 45-46 درجة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري من الجمعة إلي الإثنين 35 درجة للعظمي و37 للمحسوسة باستثناء يوم السبت تكون 34-36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الجمعة إلي الإثنين 30-33، وتكون فى جنوب سيناء من الجمعة 39-42، والسبت 38-41، والأحد 37-40، وتكون الإثنين 38-41درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الجمعة إلى 37-39 درجة، وتكون من السبت إلي الإثنين إلى 36-38 درجة، وفى جنوب الصعيد تكون الجمعة 45-46، وتنخفض يوم السبت إلي 44-45، وتستمر فى الانخفاض الأحد إلي 43-43، وتصل الإثنين إلي 30-41 درجة.

حالة الطقس غدًا .. حار شمالاً واستمرار درجات الحرارة 45 درجة جنوبًا

تقارير أحوال الطقس والبحر في مصر

تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام