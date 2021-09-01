تراكمي ونطاق جغرافي.. 12 شرطًا من «علوم الإسكندرية» لقبول تحويل الطلاب إليها

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أصدرت كلية العلوم في جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتورة أمانى إسماعيل عميد الكلية، نشرة تفصيلية بشروط وضوابط تحويل الطلاب إليها من الكليات المناظرة، للعام الجامعى 2021/ 2022.

وشملت الشروط والضوابط 12 شرطاً للتحويل، تضم بدء قبول طلبات التحويل من 10 اغسطس وحتى 30 سبتمبر الجارى، وأن يكون الطالب مستوفياً لجميع الشروط التي ينص عليها المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل، وأن يكون حاصل على الثانوية العامة من الاسكندرية أو نطاقها الجغرافى وهى ادكو ورشيد ومطوبس وفوة فقط، وألا يتم تسكين الطلاب المحولين في المدن الجامعية.

وشملت الشروط أيضاً إلا يكون الطالب راسباً في أي مقرر تم دراسته بالكلية المحول منها، وكذلك في المقررات التي تحتسب ضمن المعدل التراكمى للطالب بعدد ساعات مكتسبة للطالب 30 ساعة على الاقل للمستوى الاول، واجتياز جميع مقررات الكلية التي درس بها، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 207 بنظام الساعات المعتمدة، وتقدير جيد جدا بنظام الفصلين والاولوية للطلاب الحاصلين على معدل تراكمى اعلى، والا يكون الطالب قد أمضى أكثر من فصلين دراسيين أساسيين في المستوى المحول منه، ويقدم الطالب بيان حالة معتمد متضمناً اسماء المقررات الدراسية وعدد ساعات كل مقرر والدرجات والتقديرات الحاصل عليها وتوصيف معتمد لكل مقرر تم اعتماده من الكلية المقيد بها.

ونصت الشروط على أن يتم علم معادلة للمقررات التي درسها الطالب بالكلية المحول منها مع المقررات التي تدرس بعلوم الاسكندرية بعد قبول التحويل، ولا يتم قبول الطالب المحول في تخصصات الكيمياء والكيمياء الحيوية والحاسب الآلي والتقنية الحيوية والميكروبيولوجى إلا بعد دراسة فصل دراسي كامل بعلوم الاسكندرية حتى وان كان ملتحقاً بتلك التخصصات في الكلية المحول منها، وإن كان معدله التراكمى يقبل الالتحاق بالتخصص وقت التحويل مع تطبيق شروط التخصص الذي يرغب الالتحاق به.