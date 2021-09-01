«سائسو الإسكندرية»: قانون «السايس الجديد» يقضي على الفوضى (صور وفيديو)

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قال منادو سيارات (سائسى السيارات)، في الاسكندرية، أن قانون تنظيم انتظار السيارات المعروف بـ«قانون السايس»، يقضى على الفوضى ويتيح الفرصة للعمل لمنادى السيارات الذين يحملون تصريحاً رسميا من الاحياء، وليس البلطجية الذين يفرضون إتاوات على السائقين مقابل «ركن سياراتهم».

و أوضحوا لـ«المصرى اليوم»، أنه حتى الان لم يصلهم أي تعليمات جديدة بخصوص القانون الذي جرى تطبيقه في محافظة الجيزة بشأن قانون السايس الجديد، مؤكدين أنهم يحملون رخص رسمية من الأحياء ويزاولون عملهم بشكل رسمى، فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد حيث يحملون رخصة قيادة سيارات وليس لديهم ما يمنع أمنيا من مزاولة النشاط.

وبدأت محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر، وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .

وينظم القانون رقم 150 لسنة 2020، انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر، حيث سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به.

ووضع القانون شروطاً فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي، ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتنص لائحة القانون الجديد، على تحصيل مبلغ 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

«المصرى اليوم» التقت عددا من سائسي الاسكندرية للتعرف على آرائهم حول القانون :

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة ( فيديو

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)

"سائسي الاسكندرية" بعد تطبيق قانون "السايس الجديد": يقضى على الفوضى ولدينا تصاريح رسمية من المحافظة (فيديو)