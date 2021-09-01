بدء تنفيذ إنشاء المجمع السكني الثالث بمدينة كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المنطقة المقابلة للمستشفى الجامعى بمدخل مدينة كفر الشيخ وبالقرب من ميدان الملك عبدالله، اصطفاف المعدات، لبدء إنشاء التجمع السكني الثالث، من بين التجمعات السكانية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تصميم مشروع إقامة 162 عمارة سكنية «أرضي و11 دور»، بالقرب من طريق طنطا كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ، بجوار ميدان الملك عبدالله «،» النسر«، بالإضافة إلى إقام 8 أبراج أيقونة على غرار مدينة العلمين الجديدة، منهم 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار وبارتفاع 40 دوراً، و4 أبراج منفصلة، بارتفاع 30دوراً ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وسيتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية، ونادي اجتماعي و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألف و152 وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى و36 شهر حتى انتهاء الاعمال.

مدينة كفر الشيخ

مدينة كفر الشيخ