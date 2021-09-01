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استقرار وترقب .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

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استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 استقرار وترقب .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

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شهدت أسعار الذهب، صباح الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، حالة من الاستقرار والترقب لصدور تقرير بيانات الوظائف فى الولايات المتحدة والتى من المقرر صدورها فى وقت لاحق هذا الأسبوع، ولها تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميا لأنها المؤشر الذى سيوضح اتجاه الاحتياطى الأمريكى لتقليص اجراءات التحفيز دعم الاقتصاد من عدمه .

استقر سعر الذهب في ، اليوم، عند الاسعار التى حققها مساء الثلاثاء، وكان سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلية قد تراجع بقيمة 2 جنيه ووصل إلى 790 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراط تراوح بين 901 و902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا ،صباح اليوم ، تراجعا طفيفا بعد ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، والذى مازال قرب أقل مستوى فى ثلاث أسابيع ، حيث يرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية ، بينما ينتظر المستثمرون عدة بيانات منها تقرير سوق العمل الامريكى ADP .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال وقت كتابة التقرير، 800.80 جنيه، وكان مساء الثلاثاء، 801.58 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,813.22 $، وكانت مساء الثلاثاء، 1,814.85 $.

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المصرى اليوم

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