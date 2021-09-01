أخبار عاجلة

«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

شوارا أصابها الششل المرورى ابتعد عتها

Print
شوارا أصابها الششل المرورى ابتعد عتها شوارا أصابها الششل المرورى ابتعد عتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم بعض الكثافات العالية تسببت فى حدوث كثافات وتوقف فى حركة السير ومنها

كورنيش النيل في الجيزة

مناطق الوراق وإمبابة في القادم من الطريق الدائري باتجاه الدقي

بطء في حركة مرور السيارات على شارع النيل السياحي

بطء الحركة في شارع البحر الأعظم القادم من المنيب

شارع من مناطق الطالبية وحتى مناطق كوبري الجيزة

شارع فيصل من مناطق الطالبية وحتى كوبري فيصل

وفى القاهرة

شارع رمسيس

شارع صلاح سالم

كورنيش ماسبيرو

كوبرى عباس

كوبري 6 أكتوبر باتجاه مناطق القاهرة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات»

«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات»

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا

محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا