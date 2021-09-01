شوارا أصابها الششل المرورى ابتعد عتها

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شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم بعض الكثافات العالية تسببت فى حدوث كثافات وتوقف فى حركة السير ومنها

كورنيش النيل في الجيزة

مناطق الوراق وإمبابة في القادم من الطريق الدائري باتجاه الدقي

بطء في حركة مرور السيارات على شارع النيل السياحي

بطء الحركة في شارع البحر الأعظم القادم من المنيب

شارع من مناطق الطالبية وحتى مناطق كوبري الجيزة

شارع فيصل من مناطق الطالبية وحتى كوبري فيصل

وفى القاهرة

شارع رمسيس

شارع صلاح سالم

كورنيش ماسبيرو

كوبرى عباس

كوبري 6 أكتوبر باتجاه مناطق القاهرة