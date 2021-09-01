أخبار عاجلة

«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتباراً من اليوم.. بدء قرار سفر المحصنين على رحلات "" الداخلية

Print
اعتباراً من اليوم.. بدء قرار سفر المحصنين على رحلات "السعودية" الداخلية اعتباراً من اليوم.. بدء قرار سفر المحصنين على رحلات "" الداخلية
تُستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح.. الأقل من 12 سنة

اعتباراً من اليوم.. بدء قرار سفر المحصنين على رحلات

بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية الذي كانت قد أعلنته الخطوط .

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت عبر حسابها على تويتر، في وقت سابق من الشهر الماضي: نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 إلا لمَن أكمل جرعتيْن من لقاح كورونا.

وأضافت: تُستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على "السعودية" لاتخاذ اللازم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر