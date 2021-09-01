أخبار عاجلة

«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنزي" خرج من منزله ولم يعد.. يعاني اعتلالات نفسية

Print
"العنزي" خرج من منزله ولم يعد.. يعاني اعتلالات نفسية "العنزي" خرج من منزله ولم يعد.. يعاني اعتلالات نفسية
مفقود في الرياض منذ 45 يومًا.. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة "علي خضير العنزي" البحث عن مفقودهم المتغيب منذ قرابة شهر ونصف، بعد أن خرج من منزله بالرياض، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وبحسب ذويه؛ فإن المفقود "علي" البالغ من العمر 30 عامًا، خرج من منزل أسرته في تاريخ 7 ذي القعدة الماضي، ولم يعد، ويعاني اعتلالات نفسية.

وأشارت أسرته إلى أنها بحثت عنه على مدى شهر ونصف؛ إلى جانب تقدّمها ببلاغ إلى الشرطة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وطالبت أسرته قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على: (0596213830).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم