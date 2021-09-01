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الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي

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الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية الأردن يدين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي

جى بي سي نيوز  :- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية ، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدّدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأنّ أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأعربت الوزارة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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