الآن برقم الجلوس نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط)

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، التابع للأزهر الشريف، نتيجة طعون الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول من الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن للطلاب الآن الدخول ومعرفة نتيجة الطعون على نتيجة الدور الأول من الثانوية الأزهرية.

يمكن الدخول الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg ومعرفة نتيجة التظلمات أو الطعون عن طريق إدخال رقم الجلوس، ويمكن الدخول مباشرة هنا على رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2021 .

وبلغ عدد تظلمات أو طعون الثانوية الأزهرية على نتيجة امتحانات الدور الأول 19 ألفًا و344 طعنًا في مختلف المواد الدراسية، وكانت مادة الأحياء الأعلي تظلمًا وبلغ عدد التظلمات منها 3 آلاف و26 طعنًا، ويليها الفيزياء ألفين و708 طعنًا، ويليها الكيمياء ألفين و178 طعنًا، ثم اللغة الإنجليزية ألفًا و735 طعنًا ثم النحو ألفًا و537 طعنًا.

احصائيات نسب النجاح في الدور الأول من الثانوية الأزهرية 2021

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2021، في امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية الأزهرية 51.25%، وكان المتقدمين لامتحانات الدور الأول من الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م، 106 ألفًا و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا من الذكور و47 ألفا و987 من طالبة من الإناث.

وكانت نسبة النجاح في الدور الأول الثانوية الأزهرية 2021 في شعبة العلوم الإسلامية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول الثانوية الأزهرية في القسم العلمي 61.65٪، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي في الدور الأول 37 ألفا و294 طالبًا وطالبة، منهم 20 ألفا و53 من الذكور، و17 ألفا و241 من الاناث.

وكانت في الدور الأول الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي 46.50٪، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي في الدور الأول 68 ألفا و723 طالبًا وطالبة، منهم 37 ألفا و977 من الذكور، و30 ألفا و746 طالبة من الاناث.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. موعد ورابط التنسيق لطلاب المرحلة الأولي والمؤشرات

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية معرفة من خلال الدخول هنا معرفة موعد تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية 2021، وكذلك مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية.