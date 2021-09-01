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"أيلول ذيله مبلول".. بدأ شهر 9 و"الحصيني": هنا ينتهي الصيف ويبدأ الخريف

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"أيلول ذيله مبلول".. بدأ شهر 9 و"الحصيني": هنا ينتهي الصيف ويبدأ الخريف "أيلول ذيله مبلول".. بدأ شهر 9 و"الحصيني": هنا ينتهي الصيف ويبدأ الخريف
قال: بداية تحرُّك المنخفضات الجوية خاصة شمالاً وتزداد فرصة هطول الأمطار

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء بداية شهر سبتمبر الميلادي، وهو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.

وتابع: الأجواء فيه لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وبداية تحرُّك المنخفضات الجوية، خاصة شمالاً، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة، وأحياناً تمتد إلى الوسطى- إن شاء الله.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: فيه ينتهي الصيف فعلياً 28 المحرم 1443هـ؛ 5 سبتمبر، وفلكياً 15 صفر 1443هـ؛ الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي تساوي الليل والنهار، وفيه بداية موسم الصفري.

وتابع: فيه غالباً الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس، يقول أهل الشام "أيلول.. ذيله مبلول!"؛ كناية عن المطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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