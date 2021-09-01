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كيف سقطت الطائرة المروحية التابعة للبحرية الأميركية قُبالة ساحل سان دييغو؟

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كيف سقطت الطائرة المروحية التابعة للبحرية الأميركية قُبالة ساحل سان دييغو؟ كيف سقطت الطائرة المروحية التابعة للبحرية الأميركية قُبالة ساحل سان دييغو؟
عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية

كيف سقطت الطائرة المروحية التابعة للبحرية الأميركية قُبالة ساحل سان دييغو؟

سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية في البحر بمجرد إقلاعها من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن؛ لتشرع السلطات في عمليات بحثٍ وإنقاذ قُبالة ساحل سان دييغو.

وأعلن أسطول المحيط الهادي؛ التابع للبحرية الأميركية، الثلاثاء، على تويتر، أن "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس، أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في. إن 72)، وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بُعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً قُبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

ومضى يقول، وفق "سكاي نيوز عربية": "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عددٍ من أصول خفر السواحل والبحرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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