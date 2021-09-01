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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنوّرة وتبوك

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنوّرة وتبوك "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنوّرة وتبوك
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جيزان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرّمة)، وطقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، المدينة المنوّرة، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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