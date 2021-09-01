خالد الغندور للأهلي وجمهوره: «اوعوا تتكلموا عن البوابين»

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واصل خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي بالمنظومة الإعلامية للنادي، منشوراته المثيرة للجدل، حيث لم تمر ساعات علي أحد المنشورات الخاصة بفيلم الجراج كاسقاط علي افتتاح النادي الأهلي لجراج جديد، كمشروع خدمة لأعضاء فرع الأحمر بمدينة نصر، إلا وتسبب الغندور، في أزمة جديدة باسقاط جديد لكن هذه المرة علي جماهير ناديه.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا من جماهير الأبيض علي منشور خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك، والتى طالب فيها الغندور النادي الأهلي وجمهوره عدم التحدث عن فيلم البيه البواب وعلي البوابين.

وقال الغندور في صفحته الرسمية على فيس بوك: «لا أفهم ربط الناس فيلم الجراج بافتتاح النادي الأهلي لجراح ومن هنا أقول للنادي الأهلي وجمهوره ألف مبروك علي المشروع الكبير ونصيحة صغيرة، اوعوا تتكلموا علي فيلم البيه البواب وعلي البوابين عشان ده اسمه تنمر و تقليل من ناس محترمة بتشتغل بشرف«.

ووقع الغندور في أزمة بسبب منشوره جعل جميع المعلقين يسخرون من جمهور الأبيض ووصفهم بما حذر منه القائد التاريخي لنادي الأكثر حصدا للالقاب، إلا أن الغندور حذره في تصريحاته من أن أي تلميح بالرد عليه بفيلم البيه البواب، أو البوابين يعد تنمر علي ناس محترمة بتشتغل بشرف في إشارة منه لأصحاب مهنة حراس العقارات، والذين يطلق عليهم «بوابين«.

فيما سادت حالة من الغضب بين بعض المعلقين علي منشور الغندور، وطالبوه بالصمت والابتعاد عن السوشيال ميديا، خصوصا فيما يخص نادي الرمالك بعدما منح جمهور الأهلي فرصة التحفيل والسخرية منهم علي صفحته دون داعي.