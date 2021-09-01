عاجل | 14 استهدافا إرهابيا حوثيا لمطار أبها

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تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، انتهاك القانون الدولي الإنساني، واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين في السعودية واليمن. وقد توالت هذه الاستهدافات طيلة 7 سنوات منذ بداية الحرب. ومن هذه المواقع المدنية في المملكة العربية السعودية مطار أبها الدولي، الذي تعرض لأكثر من 14 استهدافا، آخرها صباح أمس، والذي نتجت عنه 7 إصابات وتلفيات في طائرة مدنية.

أحياء سكنية

تتزامن هذه الاستهدافات ولا تتعارض مع احتفاظ السعودية بحقها في حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، والرد على هذه الأعمال الإرهابية، وفق مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ الأممية ذات الصلة، نظرا لأن مطار أبها الدولي يتوسط المسافة بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وتحيط به أحياء سكنية عديدة، بالإضافة إلى المتنزهات والحدائق والمرافق والإدارات العامة والعديد من القرى.

كما أن المسافة التي تفصل بينه وبين مركز مدينة أبها، العاصمة الإدارية لمنطقة عسير، وهي نحو 18 كم، عامرة بالسكان والمخططات الحديثة المليئة بالعمران والمنشآت التعليمية والإدارات الحكومية، نظرا للامتداد السكاني في المنطقة.

في المقابل، تقف المنظمات العالمية صامتة أمام هذه الاعتداءات الإرهابية التي لا تستهدف سوى المدنيين أمام مرأى المجتمع الدولي، بل ودعت منظمة الأمم المتحدة، قبل عام، واشنطن إلى «إلغاء» قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة «إرهابية».

إدانات لاستهداف مطار أبها

السفارة الأمريكية بالسعودية: على الحوثيين وقف هجماتهم ضد المدنيين

البرلمان العربي: أدانه عادل العسومي رئيس البرلمان العربي ووصف الهجوم بالإرهاب الجبان.

البحرين.. أدانت وزارة الخارجية الهجمات الإرهابية واستنكرت بشدة إطلاق المسيرات المفخخة تجاه المطار.

الإمارات.. إدانة واستنكار شديدان لمحاولة استهداف نجران ومطار أبها.

الكويت.. إدانة بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها وتهديد أمن المملكة.

مصر.. أعربت عن بالغ إدانتها لاستهداف الميليشيات مطار أبها الدولي.

اليمن.. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب.

منظمة التعاون الإسلامي: اعتداء الحوثي على مطار أبها عمل جبان وجريمة حرب

استهدافات مطار أبها:

14 فبراير 2016: التصدي لصاروخ من نوع «قاهر 1» باتجاه المطار، دمرته الدفاعات الجوية

11 أبريل 2018: استهداف بطائرة بدون طيار

26 مايو 2018: إحباط هجوم بطائرة بدون طيار

12 يونيو 2019: سقوط مقذوف بصالة القدوم في المطار، أدي إلى إصابة 26 شخصا مدنيا، بالإضافة للأضرار المادية بصالة المطار

23 يونيو 2019: استهداف يخلف قتيلا و21 جريحا في هجوم للحوثيين على المطار

2 يوليو 2019: إصابة 9 مدنيين، بينهم مقيم هـندي، في هـجوم إرهابي بطائرة مسيرة

28 أغسطس 2019: سقوط مقذوف معاد على المطار دون إصابات

30 أغسطس 2020: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»

10 فبراير 2021: اعتداء إرهابي من الحوثيين على المطار

13 فبراير 2021: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون

16 فبراير 2021: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، وتناثر بعض شظاياها

10 مايو 2021: اعتراض طائرة مفخخة، تساقطت شظاياها داخل حرم المطار، مما نتج عنه إتلاف بعض المركبات

31 أغسطس 2021: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة، حاولت الهجوم على المطار، وتناثرت شظاياها

31 أغسطس 2021: قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة مفخخة ثانية، حاولت الهجوم على المطار، ونتجت عنها 8 إصابات، إحداها حرجة، وتضررت طائرة في الهجوم العدائي