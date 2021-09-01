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«زى النهارده» صدور العدد الأول من «الهلال» 1 سبتمبر١٨٩٢

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«زى النهارده» صدور العدد الأول من «الهلال» 1 سبتمبر١٨٩٢ «زى النهارده» صدور العدد الأول من «الهلال» 1 سبتمبر١٨٩٢

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كانت مجلة «الهلال» أول مجلة ثقافية شهرية عربية، ووقد اختار لها مؤسسها جورجى زيدان هذا الاسم «تبركاً» بالهلال العثمانى، ولأنها تظهر كل أول شهر كالهلال «وتفاؤلاً بنموها مع الزمن حتى تكتمل بدراً» وقد أسسها جورجى زيدان «زى النهارده» فى١سبتمبر ١٨٩٢وكان عند إصداره «الهلال»، قد أوضح فيه أسباب إصدارالمجلة ورسالتها والمجالات التي ستعنى بها، وتبويبها في ٥ أبواب هي أشهر الحوادث وأعظم الرجال والروايات وتاريخ الشهرومنتخبات الأخباروالتقريظ والانتقاد وقبل استقرارها بشارع المبتديان بالسيدة زينب في بداية الأربعينات، فقد صدرت بادئ الأمر من مطبعة متواضعة بالفجالة وظلت طوال تاريخها حريصة وقادرة على تجديد أقلامها ومحتواها مع التحولات المتلاحقة على مدار تاريخها وكان جورجى زيدان -المولود ببيروت في ١٨٦١والمتوفى بالقاهرة فى١٩١٤-يتولى أمورها بنفسه من إدارةوتحرير ومكاتبات ،ولما لقيت نجاحاعهد بإدارتها لشقيقه وقد خرج العدد الأول يحمل توصيفا للمجلة «مجلة علمية تاريخية أدبية» متضمنا افتتاحية لجورجى زيدان أوضح فيها سياستها التحريرية وغايته من إصدارها، وحرصت «الهلال»على الحياد التام، وتجنب الخوض بالمسائل السياسية لتجنب الصدام مع سلطات الاحتلال الإنجليزى والتركيز على تنمية الثقافة العامة ونشر الموضوعات والأخبار العلمية والأدبية والتاريخية ولأن عمرها بلغ القرن وربع القرن فقد عاصرت كبرى الحوادث بمصر والعالم فأصبحت أعدادها سجلا تاريخيا، وظلت تواصل تطورها وصدرت عنها مطبوعات أخرى.

المصرى اليوم

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