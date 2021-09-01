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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولات تهريب 11.435.000 حبة كبتاجون خلال أغسطس، أي ما يعادل 381.167 حبة يوميا، كانت الأكثر منها عبر ميناء جدة الإسلامي بـ10.335.000، ومنفذ الحديثة بـ1.100.000، وكانت المحاولات كالآتي:

ميناء جدة الإسلامي

1 أغسطس

8.735.000 حبة

مُخبأة في إرسالية كاكاو

ضبط 3 أشخاص

13 أغسطس

1.600.000 حبة

مُخبأة داخل أرضية الشاحنة

ضبط شخصين

منفذ الحديثة

27 أغسطس

1.1 مليون حبة مقسمة على 6 محاولات:

الأولى

145.340 حبة

مخبأة داخل أنبوب العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات

الثانية

73.988 حبة

داخل إرسالية «دبس رمان» في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة

الثالثة

95.950 حبة

مُخبأة داخل بطاريات شاحنة، وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية

الرابعة

450.867 حبة

داخل 3 صناديق تم تصنيعها بغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات

الخامسة

188.370 حبة

مخبأة في تجويف طبليات الأخشاب الحاملة أحجار الرخام، والمصنعة خصيصًا لغرض التهريب

السادسة

217.340 حبة

مخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة