أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولات تهريب 11.435.000 حبة كبتاجون خلال أغسطس، أي ما يعادل 381.167 حبة يوميا، كانت الأكثر منها عبر ميناء جدة الإسلامي بـ10.335.000، ومنفذ الحديثة بـ1.100.000، وكانت المحاولات كالآتي:
ميناء جدة الإسلامي
1 أغسطس
8.735.000 حبة
مُخبأة في إرسالية كاكاو
ضبط 3 أشخاص
13 أغسطس
1.600.000 حبة
مُخبأة داخل أرضية الشاحنة
ضبط شخصين
منفذ الحديثة
27 أغسطس
1.1 مليون حبة مقسمة على 6 محاولات:
الأولى
145.340 حبة
مخبأة داخل أنبوب العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات
الثانية
73.988 حبة
داخل إرسالية «دبس رمان» في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة
الثالثة
95.950 حبة
مُخبأة داخل بطاريات شاحنة، وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية
الرابعة
450.867 حبة
داخل 3 صناديق تم تصنيعها بغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات
الخامسة
188.370 حبة
مخبأة في تجويف طبليات الأخشاب الحاملة أحجار الرخام، والمصنعة خصيصًا لغرض التهريب
السادسة
217.340 حبة
مخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة