إلى أينَ أيُّها العاشقُ السومرى؟.. «فى وداع الراحل أمجد محمد سعيد» شعر لــ عِذاب الركابيّ - العراق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانَ علينا

فى حوارنا مع الحياة

أنْ نجلسَ على حافةِ الموت- أدونيس!.

لماذا الشعر؟ لماذا الحياة؟ لماذا الموت؟.

وماذا تكسبُ أشباحُ الوقت الخؤون حين تُطلق، بكلّ هذا العناد والحقد، على الشعراء سفراء الحُلمِ الإنسانىّ كُلَّ أفاعى وذئاب الغياب؟!.

آهٍ يا أبا الأمجد.. أيّها الطاعنُ فى المحبة.. الداخلُ فى التجربةِ.. لماذا كلّ هذا الكمّ من صواعق الموت على ممالكنا المخملية.. وكُلّ هذا الشُّح فى نسمات الربيع فى الحياة؟!.

آهٍ.. لوْ يموتُ الموت!.

ستجدُ الحياة نفسها فى حياةٍ وافرةٍ، بذخٍ فى الولادة، وفى الحُبّ، وفى الفرح!.

والحزن- لحظتها- يتنصلُ عن اسمهِ الحركىّ، معترفًا بعبثية ورتابة بكائياتهِ المكرورة، ويحرق كلّ دفاتر ذكرياته الجنائزية، وأثوابه المقيتة التى عافها عصرها وتقأيت ألوانها النفوس!.

وحدهمُ الشعراءُ

حينَ تفاجئهم أمطارُ الغيابِ

يظلون فى ذاكرةِ الوقتِ

أطفالاً ملائكيين!.

أيُّها العاشق السومرى لماذا استعجلتَ الغياب؟ ماذا لوْ انتظرتَ قليلاً حتى نُكملَ القصيدة التى خذلتنا قوافيها العسيرة، وهى تتمرّد وتعبث أوزانها بتفعيلات الخليل بن أحمد الفراهيدى، ومَن جاءَ بعده من النساك فى هندسة القوافى والأوزان والعروض؟!.

ماذا لوْ انتظرتَ قليلاً حتى نجدَ الطريقَ الآمنَ والمضىء إلى الوطن الذى أخطأ فى أبجدية أسمائنا، وحينَ عُدنا إليه فى الحُلمِ، لمْ نعثر على عنوانٍ أكيد!.

الوقتُ ليسَ الوقت!.

الوطنُ ليسَ الوطن!.

ليسَ هو الوطن الذى كبرنا على عطرِ نسماتهِ، وشبعنا احتراقا وعذابا وموتا وغربة كى يكونَ سعيدا، يتسع لأحلام أهلنا الطيبين البسطاء.. ليس هذا هو الوطن الذى سقى بالدمعِ الحجرىّ ورود طفولتنا، وأرّخ لقصصِ عشقنا، وذاكرتهُ ضاجة بتفاصيل ذكرياتنا، وأحزان أمهاتنا الطيبات!.

هذا وطنُ الغياب، والضياع، والانتظار، والميليشيات من كلّ جنسٍ وهويةٍ، فتاوى عقائد ومذاهب بلا كتاب، ولا نبى، ولا إله.. والذين يصلون، ومحرابهم بلا سقف، نسوا شروط الوضوء، وضيعوا اتجاه القِبلة!.

الوطنُ- الحُلم الذى يسكننا فى ذمةِ الغياب!!.

ولا علاقة لنا بوطن الظمأ والجوع والخراب غير الضرورى!.

بلا عداءٍ سابقٍ

معَ الوقتِ

يُطفيئ نورَ ضحكتنا،

فنجدَ أنفسنا فى شارعِ الظلامِ

وحيدين!.

قُلْ لى: كمْ مرةً وقفتَ ببابِ مملكة الكلمات، شعرا موجعا ونثرا راقيا، طالبا المغفرة من ذنوب الخيالِ العظيمة؟!.. تماماً بقدر ذهابك، طوال الأربعين عاماً، وكلّ ليلةٍ، إلى الوطن على صهوة الحُلم، متمثلاً رحلة إسراء ومعراجٍ من نوعٍ آخرَ، وتعود مضطرب الخطى، عليل الروح، لخطأٍ فى العنوان.. لستً نبياً، بلْ شاعر وعاشق من طرازٍ رفيع، سارق النار الأمثل، لا لتأخذ قبس موسى فحسب، بلْ لتجدّدَ الحياة وتجملها فى عيون الآخرين أناسك ومواطنيك ومحبيك المخمورين بنبيذ قوافيك ضدّ نفاق الوقت، وانتهازية الحياة أحيانا، لا لتقرّبّ الوطن من قلوبهم، بل تقترح خريطة وطنٍ آخر، الوطن- الحُلم، حيث طرب الروح، ونشوة الجسد، وبستان الفرح، خارج الزمن والتاريخ والمكان!.

بلا شرطٍ

نوهبُ الزمنَ الخؤون

قصص العشق، والكتب، والقصائد،

ويُورثنا الغيابَ

مُرغمين!.

قُلْ لى: كمْ مرةً خانكَ الوقت، وكان يقينكَ، بل رهانك الأبدىّ القوافى والكلمات والأخيلة، وحدها لحظة الانتصار عليه، وهزيمته؟!.

آهٍ.. أيُّها السومرىّ الطاعنُ فى الحُلمِ والمحبة!!.

تُرى ماذا أعطاكَ الشعرَ حتى تمنحهُ كلّ ذهب سنين العمر؟.

وكمْ مرةً أيقظتكَ القصيدة ليلا، تؤمّلك بالحياة المخملية.. وقد فاتكَ كثير، بدفءِ قلبٍ، ونقاء سريرة، أنَّ مؤامرات الموت تحتَ وسادتك القلقة.. فى تلك الغرفة الفارهة فى منطقة فيصل، والشارع المغرم بالضوء والصمت، وفى القاهرة أيقونة مدن الحبّ والوفاء والإبداع، وهى تحرسُ نومَكَ المخملىّ، وترتّب لك الكلمات فى ديوانك الأخير!.

هذى صحف الصباح العربية

تؤجّلُ شغبَ حروفها اليومى

حتى تبرقَ أصابعُكَ

بالكلامِ المثير!.

قُلْ لى: متى دعاكَ الوطنُ، أو أعاد لدفاتر ذاكرتهِ اسمك الليلكيّ، وقرّر فى منهج ِ مدرسة الحياة أشعارك، حتى تعودَ إلى ربوعهِ جثة، ظلالها صواعق حزنٍ وبكاء؟!.

أيُّها الشاعرُ الناسكُ

نمْ هادئاً..

فهذه التظاهرة السلمية

للأوراق والحروف

تحكى دهشة غيابك!.

والآن! يحقُّ لكَ،

أن تُرخى رأسكَ المثقلَ

على كتفِ المجد!.