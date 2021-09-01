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النائب العام يعقد جلسة حول وضع إستراتيجية التحول الرقمي

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النائب العام يعقد جلسة حول وضع إستراتيجية التحول الرقمي النائب العام يعقد جلسة حول وضع إستراتيجية التحول الرقمي

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عقد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مساء الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤية النائب العام وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة.

وعرض أعضاء المكتب على النائب العام عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، منها تأكيده على ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي، ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية.

وأشار النائب العام، إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.

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