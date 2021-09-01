بعد أن حول العلاج إلى "رحلة سفر".. تشكيل لجنة للنظر في "سياج" مستشفى العارضة

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في جلسة "المجلس المحلي" برئاسة المحافظ "الألمعي"

أسفرت جلسة المجلس المحلي الدوري المعتاد بمحافظة العارضة، عن تشكيل عدد من اللجان الفنية من الجهات ذات العلاقة وأعضاء المجلس لدراسة طلبات المواطنين حول إجراء حلول لسياج الطريق العام مقابل مستشفى العارضة العام والكلية التقنية والقرى الغربية؛ لتسببه بمعاناتهم، وكذلك تشكيل لجنة مرورية في متابعة بعض الاختناقات المرورية في مداخل بعض مدارس المحافظة.

وكان محافظ العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي، ترأس صباح أمس الثلاثاء، الجلسة، بحضور رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي؛ لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة بقاعة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات.

وخلال الجلسة جرى استعراض جدول الأعمال والذي شمل المشروعات البلدية ومشروعات الطرق ومشروعات الصحة والكهرباء والمياه وجرى النقاش حول المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات: متابعة مشاريع الطرق، وخاصة الطرق الجبلية الرئيسة، وضرورة تحسينها وسفلتتها، وكذلك متابعة المشاريع البلدية والتعليمية والصحية ومشاريع المياه المرفوعة لطلب الاعتماد في الموازنة المقبلة.



وفي ختام الاجتماع، قدم محافظ العارضة شكره وتقديره للجميع على ما يبذلونه من جهود لتنمية وتطوير المحافظة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية لتحقيق تطلعات أمير المنطقة ونائبه، سائلاً الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

