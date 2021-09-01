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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب، وذلك بعد مغادرة أكرم توفيق المعسكر للإصابة، وأيضا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر، خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة في فندق الإقامة دون خوضه لأي تدريبات خلالهما.

كان قد تعرض أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإصابة في الوجه علي هامش مشاركته في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة أنجولا في التاسعة مساء غد الأربعاء، في اطار الجولة الأولي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم، وأصطحب الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب اللاعب لإحدي المستشفيات لإجراء أشعه للاطمئنان عليه، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإبلاغ ناديه بالحالة الصحية للاعب.