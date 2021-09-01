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أحمد كشرى عن انضمامه لجهاز موسيماني : «الأهلي بيتي ولا يمكن اتأخر عليه»

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أحمد كشرى عن انضمامه لجهاز موسيماني : «الأهلي بيتي ولا يمكن اتأخر عليه» أحمد كشرى عن انضمامه لجهاز موسيماني : «الأهلي بيتي ولا يمكن اتأخر عليه»

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قال أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه مستمر مع الفريق، في ظل رغبة إدارة النادي، في الاستقرار والحفاظ على قوام الفريق، من أجل العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه إلى القسم الثاني.

وأضاف كشري، في تصريحات صحفية، أنه توصل لاتفاق مع إدارة النادي، في ظل المرونة التي شهدتها المفاوضات، موضحًا أن النادي يمتلك إمكانيات جيدة واستقرار إداري، دفعه للاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق.

واستكمل تصريحاته، أنه أبلغ النادي، بأنه إذا تلقى عرضًا من أي من أندية الدوري الممتاز، عليهم الموافقة على رحيله، وهو ما رحبت به الإدارة، خاصة وأنه وعد بعدم ترك الفريق، في موقف صعب.

واختتم أحمد كشري، أن العقد الذي وقعه مع الإنتاج الحربي، يتضمن شرط جزائي على الطرفين، موضحًا أنه لم يتواصل معه أي من مسؤولو الأهلي، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، مشددًا «الأهلي بيتي ولا يمكنني التأخر عنه على الإطلاق».

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