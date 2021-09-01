عمرو محمود ياسين يهاجم خالد الغندور بسبب «الجراج»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هاجم السيناريست عمرو محمود ياسين، الإعلامي خالد الغندور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق.

يأتي ذلك بعدما نشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» البوستر الدعائي لفيلم «الجراج»، معلقًا :«من الأفلام الجميلة والخالدة في تاريخ السينما المصرية فيلم الجراج، وذلك في إشارة منه للسخرية من «الجراج» الذي افتتحه النادي الأهلي في الساعات الماضية.

وأعاد عمرو محمود ياسين، نشر البوست الخاص بالغندور، معلقا :«يعني مش عارف.. خالد الغندور طول عمره شخص مهذب وشخصية جميلة وطيب جدا مش عارف ايه سر التغيير اللي حصل معاه وإزاي نسي دوره كنجم كبير ومن الأسماء الهامة بتاريخ الزمالك والكورة المصرية، خالد الغندور طول عمره اسم كبير جدا.. بس البوست ده صغير قوي!».