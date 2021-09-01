عاجل | انحسار كورونا والشرقية الأسرع انخفاضا

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انخفضت حالات الإصابة بـ«كورونا» المسجلة خلال أغسطس 79.3 %، بعد أن شهدت أعلى المناطق في تسجيل الإصابات انخفاضا يوميا كبيرا، تفاوت بين 68.9 % في منطقة الرياض وحتى 87 % في المنطقة الشرقية، التي شهدت أعلى انخفاض شهري في الإصابات، بالإضافة لمنطقة مكة المكرمة التي انخفضت فيها الإصابات 83.6 %.

أرقام تحليلية

أظهرت تحليلات «الوطن» لأرقام الإصابات خلال الشهر الماضي أن الحالات انخفضت على مستوى المملكة من 1084 إصابة في 1 أغسطس، لتصل إلى 224 إصابة في 31 أغسطس، بانخفاض مستمر على مدى الشهر، حيث انخفضت في 5 أغسطس إلى 986 إصابة، وفي 10 أغسطس انخفضت إلى 864، وفي 15 بلغت 542، وفي 20 وصلت إلى 458، وفي 25 بلغت 321، لتصل في 31 إلى 224، بانخفاض بلغ 79.3 % عن بداية الشهر.

انخفاضات متفاوتة

شهدت الإصابات المسجلة في المنطقة الشرقية أعلى نسبة في الانخفاض، حيث انخفضت 87 %، منخفضة من 154 إصابة إلى 20 إصابة، وبانخفاض مستمر بعد 10 أغسطس الذي بلغت فيه الحالات 125، لتصل إلى 62 في 15، و42 في 20، و32 في 25، وتنخفض لأدنى مستوى لها في 31 بتسجيل 20 حالة. كما انخفضت الإصابات المسجلة في منطقة مكة المكرمة 83.6 %، بعد أن انخفضت من 207 إصابات في بداية الشهر إلى 34 في نهايته، إذ بلغ عدد الإصابات في 10 أغسطس 159، و71 في 20، و57 في 25، ليصل لأدنى مستوياته في 31 بتسجيل 34 إصابة. في حين انخفضت الحالات المسجلة في منطقة الرياض، التي تعد أعلى المناطق في تسجيل الإصابات، 68.9%، منخفضة من 235 في بداية أغسطس إلى 73 في نهايته، بعد أن سجلت 177 في 5 أغسطس، و121 في 10، وارتفعت في 15 أغسطس إلى 168، ثم عادت وانخفضت في 20 إلى 123، وفي 25 انخفضت إلى 74، ثم انتهي الشهر بتسجيل 73 إصابة.