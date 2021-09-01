أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عاجل | انحسار كورونا والشرقية الأسرع انخفاضا

Print
عاجل | انحسار كورونا والشرقية الأسرع انخفاضا عاجل | انحسار كورونا والشرقية الأسرع انخفاضا
انخفضت حالات الإصابة بـ«كورونا» المسجلة خلال أغسطس 79.3 %، بعد أن شهدت أعلى المناطق في تسجيل الإصابات انخفاضا يوميا كبيرا، تفاوت بين 68.9 % في منطقة الرياض وحتى 87 % في المنطقة الشرقية، التي شهدت أعلى انخفاض شهري في الإصابات، بالإضافة لمنطقة مكة المكرمة التي انخفضت فيها الإصابات 83.6 %.

أرقام تحليلية

أظهرت تحليلات «الوطن» لأرقام الإصابات خلال الشهر الماضي أن الحالات انخفضت على مستوى المملكة من 1084 إصابة في 1 أغسطس، لتصل إلى 224 إصابة في 31 أغسطس، بانخفاض مستمر على مدى الشهر، حيث انخفضت في 5 أغسطس إلى 986 إصابة، وفي 10 أغسطس انخفضت إلى 864، وفي 15 بلغت 542، وفي 20 وصلت إلى 458، وفي 25 بلغت 321، لتصل في 31 إلى 224، بانخفاض بلغ 79.3 % عن بداية الشهر.

انخفاضات متفاوتة

شهدت الإصابات المسجلة في المنطقة الشرقية أعلى نسبة في الانخفاض، حيث انخفضت 87 %، منخفضة من 154 إصابة إلى 20 إصابة، وبانخفاض مستمر بعد 10 أغسطس الذي بلغت فيه الحالات 125، لتصل إلى 62 في 15، و42 في 20، و32 في 25، وتنخفض لأدنى مستوى لها في 31 بتسجيل 20 حالة. كما انخفضت الإصابات المسجلة في منطقة مكة المكرمة 83.6 %، بعد أن انخفضت من 207 إصابات في بداية الشهر إلى 34 في نهايته، إذ بلغ عدد الإصابات في 10 أغسطس 159، و71 في 20، و57 في 25، ليصل لأدنى مستوياته في 31 بتسجيل 34 إصابة. في حين انخفضت الحالات المسجلة في منطقة الرياض، التي تعد أعلى المناطق في تسجيل الإصابات، 68.9%، منخفضة من 235 في بداية أغسطس إلى 73 في نهايته، بعد أن سجلت 177 في 5 أغسطس، و121 في 10، وارتفعت في 15 أغسطس إلى 168، ثم عادت وانخفضت في 20 إلى 123، وفي 25 انخفضت إلى 74، ثم انتهي الشهر بتسجيل 73 إصابة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة