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ميدو: مصطفى محمد أساء إدارة ملف إنتقاله إلى بوردو

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ميدو: مصطفى محمد أساء إدارة ملف إنتقاله إلى بوردو ميدو: مصطفى محمد أساء إدارة ملف إنتقاله إلى بوردو

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كشف أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الأسبق، عن فشل انتقال مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف جالاتا سراي التركي، إلى نادي بوردو الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية:«أدم وطني، وكيل أعمال مصطفى محمد، أبلغني بفشل صفقة إنتقال اللاعب إلى نادي بوردو، بعد غلق باب الانتقالات الصيفية».
وأضاف: «مصطفى محمد غاضب بسبب فشل انتقاله إلى بوردو، اللاعب كان يرغب في الرحيل عن جالاتا سراي، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم».

وتابع: «مصطفي محمد أساء إدارة ملف انتقاله لبوردو، وكنت أتمني اكتمال الصفقة، لأنها كانت ستكون خطوة مهمة للاعب، خاصة أن بوردو نادي كبير، وسبق أن تخرج من صفوفه الأسطورة زين الدين زيدان».

وأشار إلى أن هناك استياء كبير، داخل معسكر منتخب بسبب عدم حضور مصطفي محمد للمعسكر في التوقيت المحدد، وتوجهه من تركيا إلى فرنسا مباشرة من أجل التفاوض مع نادي بوردو دون إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

المصرى اليوم

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