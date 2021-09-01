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وأنجولا بث مباشر 1- 9 -2021 في تصفيات 2022 (لحظة بلحظة)

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مصر وأنجولا بث مباشر 1- 9 -2021 في تصفيات كأس العالم 2022 (لحظة بلحظة) وأنجولا بث مباشر 1- 9 -2021 في تصفيات 2022 (لحظة بلحظة)

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منتخب يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر 1- 9 - 2021 اضغط هنا

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات أون سبورت في مصر و قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولاخارج مصر وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

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