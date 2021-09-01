مشاهدة مباراة البرتغال وإيرلندا بث مباشر في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022

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منتخب البرتغالي يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره إيرلندا عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

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أكد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، أن «الأمور لن تسير على ما يرام» إذا تم التركيز على مساعدة كريستيانو رونالدو ليصبح غدا أكثر لاعب يسجل أهدافا مع منتخب بلاده.

وأوضح سانتوس خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الهدف الوحيد لمنتخب البرتغال غدا سيكون الفوز على منتخب أيرلندا الشمالية.

جاء ذلك بعد تصريح اللاعب جونزالو جيديش بالأمس «سنساعد رونالدو على كسر الرقم القياسي»، في إشارة إلى الرقم المسجل باسم الإيراني على دائي (109 أهداف). ويلعب المنتخب البرتغالي 3 مباريات في سبتمبر، منها اثنين في تصفيات مونديال قطر 2022؛ ضد أيرلندا الشمالية مطلع الشهر بملعب ألجارفي، ثم مواجهة أذربيجان في باكو يوم 7 من نفس الشهر، وبينهما ودية قطر في الرابع منه. وحذر سانتوس من الثقة الزائدة، خاصة وأن أغلب لاعبي الفريق الأيرلندي يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.