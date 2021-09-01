وزارة الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة المولوتوف في البحيرة (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالبحيرة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأربعاء: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر وإرتكاب أعمال البلطجة بإستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمنطقة السناهرة دائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر».

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد طرفى المشاجرة 5 أشخاص – مقيمين بذات الناحية – لأربعة منهم معلومات جنائية وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، إثر مشادة بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة».

وتابعت، أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة عبارة عن 5 قطع أسلحة بيضاء، و12 زجاجة مولوتوف، وبمواجهتهم إعترفوا بالتشاجر فيما بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.