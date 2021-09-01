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قال حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن درع الدوري الممتاز، موجود داخل القلعة البيضاء، مشددًا أن الدرع لن يخرج من ميت عقبة.

وأضاف المندوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «درع الدوري في الحفظ والصون، ولن يخرج من ميت عقبة، حيث سيحافظ النادي عليه لسنوات مقبلة، والحديث عن اختفائه غير حقيقي على الإطلاق».

وتابع حديثه، بشأن مصطفى محمد لاعب الفريق المعار إلى جالطة سراي، أن حسين لبيب، سيعلن بشكل رسمي عن المعارين والصفقات الجديدة للفريق، والذي من المقرر أن يكشف عنه خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن النادي حسم صفقاته بنسبة 75 %.

واختتم تصريحاته، أن نادي الزمالك، سينظم احتفالية للجماهير للاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، بينما هناك متابعة بشأن التظلم الذي قدمه النادي ضد عقوبة محمود شيكابالا لاعب الفريق.