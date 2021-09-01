أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: «درع الدوري في الحفظ والصون.. ولن يخرج من ميت عقبة لسنوات مقبلة»

Print
الزمالك: «درع الدوري في الحفظ والصون.. ولن يخرج من ميت عقبة لسنوات مقبلة» : «درع الدوري في الحفظ والصون.. ولن يخرج من ميت عقبة لسنوات مقبلة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن درع الدوري الممتاز، موجود داخل القلعة البيضاء، مشددًا أن الدرع لن يخرج من ميت عقبة.

وأضاف المندوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «درع الدوري في الحفظ والصون، ولن يخرج من ميت عقبة، حيث سيحافظ النادي عليه لسنوات مقبلة، والحديث عن اختفائه غير حقيقي على الإطلاق».

وتابع حديثه، بشأن مصطفى محمد لاعب الفريق المعار إلى جالطة سراي، أن حسين لبيب، سيعلن بشكل رسمي عن المعارين والصفقات الجديدة للفريق، والذي من المقرر أن يكشف عنه خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن النادي حسم صفقاته بنسبة 75 %.

واختتم تصريحاته، أن نادي الزمالك، سينظم احتفالية للجماهير للاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، بينما هناك متابعة بشأن التظلم الذي قدمه النادي ضد عقوبة محمود شيكابالا لاعب الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي