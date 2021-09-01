إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر وتكشف عن الأسباب

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أعلنت سفارة إثيوبيا في الجزائر، إنه بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب آثار وباء كورونا وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.وذلك وفقا لصفحة السفارة الإثيوبية بالجزائر على الفيسبوك وصحيفة الشروق الجزائرية.

وأضافت: «سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم في أديس أبابا، اعتبارا من 10 أكتوبر 2021».

وذكر بيان للسفارة الثلاثاء أنه «يمكن إعادة النظر في القرار في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي».

وأكدت أن هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادلين، وفق البيان.