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تهرب من دفع 6 ملايين جنيه رسوم .. التحفظ علي حاوية بميناء دمياط ..(التفاصيل )

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تهرب من دفع 6 ملايين جنيه رسوم .. التحفظ علي حاوية بميناء دمياط ..(التفاصيل ) تهرب من دفع 6 ملايين جنيه رسوم .. التحفظ علي حاوية بميناء دمياط ..(التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى، تحوى بضائع مخالفة لمشمولها الأصلى، بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها أكثر من 6 مليون جنيه.

قالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: «استمرارا لجهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام الرقابة على كافة المنافذ ومكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ إعتزام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير- كائنة بمدينة نصر) إعادة تصدير رسالة فستق مقشر «داخل إحدى الحاويات بوزن 10 طن إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية وقيام الشركة المذكورة بالتصرف في جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة».

وأضافت:«عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية- جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (184) شكارة فستق مقشر ومختلط بقشر بإجمالى وزن 9.200 طن لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلى الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون».

وتابعت: «وبمواجهة مندوب صاحب الشأن» مستخلص جمركى مقيم بمحافظة الدقهلية، أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات ب 6 مليون و589 ألف و520 جنيها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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