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عاجل | جدة وعسير تتصدران نزع الملكيات وصرف التعويضات

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عاجل | جدة وعسير تتصدران نزع الملكيات وصرف التعويضات عاجل | جدة وعسير تتصدران نزع الملكيات وصرف التعويضات
أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نزع ملكية 414 عقارا، بمجموع تعويضات 925.823.625 ريالا، توزعت على 11 أمانة منطقة ومحافظة، وتصدرت جدة القائمة بإجمالي 123 عقارا.

وبحسب إحصائية الوزارة لنزع الملكيات وصرف التعويضات في 2020، جاءت عسير ثانيا بـ93 عقارا، ثم المدينة المنورة بـ74، تلتها جازان بـ41 عقارا، والباحة بـ26، ثم العاصمة المقدسة والشرقية بواقع 13 عقارا لكل منهما، تليهما الأحساء بـ10 عقارات، ثم الرياض بـ9 عقارات، وأخيرا الطائف والقصيم بـ6 عقارات لكل منهما.

دوافع نزع الملكية وصرف التعويضات

1- خطوط التنظيم العام

312 عقارا

2- تنظيم متنزهات وساحات شعبية

60 عقارا

3- تصريف السيول

32 عقارا

4- مواقف السيارات

5 عقارات

5- تعويضات المثل والأضرار

5 عقارات


الوطن السعودية

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