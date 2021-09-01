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بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية

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بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية

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كشفت وكالة الأنباء ، عن إحباط محاولة كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات عبر الحدود ، مساء الثلاثاء، 31 أغسطس.

وقالت «واس» إن الأمن السعودي تمكن من إحباط تهريب 29 طنا من مخدر القات و490 كيلوجراما من مخدر الحشيش و1.5 مليون قرص من مخدر الإمفيتامين.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب 29 طنا من القات، و490 كيلوجراما من الحشيش.

وتابع أيضا أن الدوريات البحرية في جازان، وتبوك، والمنطقة الشرقية، تمكنت من إحباط محاولات تهريب 1.526.952 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها 723.210 بمنطقة جازان، و232.742 بمنطقة تبوك، و571.000 بالمنطقة الشرقية.

وكشف القريني عن جنسية الأشخاص الذين حاولوا تهريب المخدرات عبر الحدود والذين كان عددهم 27 متهما، 12 مواطنا سعوديا، بالإضافة إلى 8 من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الإثيوبية.

وتابع أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

المصرى اليوم

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