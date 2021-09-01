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شوبير يكشف قرار موسيماني بشأن إعارة كهربا وطاهر .. ويؤكد: هذا الحارس الأقرب للأهلي

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شوبير يكشف قرار موسيماني بشأن إعارة كهربا وطاهر .. ويؤكد: هذا الحارس الأقرب للأهلي شوبير يكشف قرار موسيماني بشأن إعارة كهربا وطاهر .. ويؤكد: هذا الحارس الأقرب للأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم «كهريا»، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن إعارة طاهر محمد طاهر، ومحمود كهربا، لأي من أندية الدوري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا:«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي يتمسك باستمرار الثنائي مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الأهلي لم يحسم حتى الأن قراره بالتعاقد مع حارس بمرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح أنه في حالة قرار الجهاز الفني للأهلي بضم حارس جديد، سيكون الأقرب التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش»، مضيفًا :«بالفعل المهدي سليمان، كام مرشحًا للانضمام للقلعة الحمراء، ولكن اسهمه ابتعدت في الساعات الأخيرة.

يذكر أن الأهلي دعم صفوفه حتى الأن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وكريم فؤاد حسام حسن.

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