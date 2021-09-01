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فرج عامر: أغلى لاعب في سموحة بـ 2.5 مليون جنيه ()

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فرج عامر: أغلى لاعب في سموحة بـ 2.5 مليون جنيه (فيديو) فرج عامر: أغلى لاعب في سموحة بـ 2.5 مليون جنيه ()

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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، إن النادي يمنح أجور مرتفعة للاعبين، موضحًا أن أغلى لاعب في سموحة يصل سعره إلى 2.5 مليون جنيه.

وأضاف فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن سموحة هو أول نادي يصل إلى مدينة العلمين، من خلال إنشاء مدينة متكاملة، تحتوي على نادي رياضي، يضم حمامات سباحة وصالات رياضية.

وتابع رئيس نادي سموحة السكندري أن المدينة تضم حوالي 5 آلاف شقة سكنية، ستكون متاحة خلال 5 سنوات، مضيفًا أن النادي طرح مناقصة لبعض الشركات، وسوف يبدأ التنفيذ قريبًا: «النادي الرياضي سيكون أيقونة العلمين».

المصرى اليوم

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