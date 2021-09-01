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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن نادي جالاتا سراي التركي، طلب تفعيل بند شراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والمعار حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية: «جاءت لنا اتصالات من نادي جالاتا سراي، في الساعات الماضية وطلبوا منا تفعيل بند شراء مصطفى محمد، وفقا للعقد المبرم بيننا».

وأوضح:«جالاتا سراي، من حقه أن يفعل بند شراء مصطفى محمد، حتى قبل 31 ديسمبر 2021 المقبل»، مضيفًا: «حتى هذه اللحظة لم يأت لنا ورق من النادي التركي يفيد بتفعيل بند الشراء».

وأضاف: «النادي التركي من الممكن أن يدخل على tms، ويحول البطاقة الدولية للاعب من مؤقتة إلى دولية، ويتم اخطارنا بعد ذلك بتفعيل بند الشراء».

وواصل: «في حال تفعيل جالاتا سراي، بند شراء مصطفى محمد، سوف يدفع للنادي الأبيض 4 ملايين دولار أول يوليو المقبل، وفقًا للعقد المبرم بيننا».

وتابع :«جالاتا سراي دفع للزمالك مبلغ مليوني دولار، قيمة الإعارة من يناير 2021 حتى 30 يونيو 2022، وبعد نهاية فترة الإعارة سوف يدفع ال4 ملايين دولار قيمة تفعيل بند الشراء».

واختتم: «الزمالك ليس له دخل بإنتقال مصطفى محمد إلى نادي بوردو الفرنسي ولم نقف عائقًا في انتقال اللاعب للدوري الفرنسي، علاقتنا مع نادي جالاتا سراي فقط»، مؤكدًا:«النادي التركي هو المسؤول عن انتقال مصطفى محمد إلى بوردو».