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يكشف تفاصيل أزمة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي

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الزمالك يكشف تفاصيل أزمة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي يكشف تفاصيل أزمة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي

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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، أن نادي جالاتا سراي التركي، طلب تفعيل بند شراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والمعار حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية: «جاءت لنا اتصالات من نادي جالاتا سراي، في الساعات الماضية وطلبوا منا تفعيل بند شراء مصطفى محمد، وفقا للعقد المبرم بيننا».

وأوضح:«جالاتا سراي، من حقه أن يفعل بند شراء مصطفى محمد، حتى قبل 31 ديسمبر 2021 المقبل»، مضيفًا: «حتى هذه اللحظة لم يأت لنا ورق من النادي التركي يفيد بتفعيل بند الشراء».

وأضاف: «النادي التركي من الممكن أن يدخل على tms، ويحول البطاقة الدولية للاعب من مؤقتة إلى دولية، ويتم اخطارنا بعد ذلك بتفعيل بند الشراء».

وواصل: «في حال تفعيل جالاتا سراي، بند شراء مصطفى محمد، سوف يدفع للنادي الأبيض 4 ملايين دولار أول يوليو المقبل، وفقًا للعقد المبرم بيننا».

وتابع :«جالاتا سراي دفع للزمالك مبلغ مليوني دولار، قيمة الإعارة من يناير 2021 حتى 30 يونيو 2022، وبعد نهاية فترة الإعارة سوف يدفع ال4 ملايين دولار قيمة تفعيل بند الشراء».

واختتم: «الزمالك ليس له دخل بإنتقال مصطفى محمد إلى نادي بوردو الفرنسي ولم نقف عائقًا في انتقال اللاعب للدوري الفرنسي، علاقتنا مع نادي جالاتا سراي فقط»، مؤكدًا:«النادي التركي هو المسؤول عن انتقال مصطفى محمد إلى بوردو».

المصرى اليوم

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