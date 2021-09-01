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إصابة 8 مدنيين في هجوم تنظيم "ي ب ك" على عفرين السورية

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إصابة 8 مدنيين في هجوم تنظيم "ي ب ك" على عفرين السورية إصابة 8 مدنيين في هجوم تنظيم "ي ب ك" على عفرين السورية

جي بي سي نيوز :- أعلنت ولاية هطاي التركية، إصابة 8 مدنيين، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من مدينة تل رفعت على عفرين بريف حلب، شمال غربي سوريا.

وأوضحت الولاية في بيان، الإثنين، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أطلق 6 قذائف على مركز مدينة عفرين حوالي الساعة 17:50 بالوقيت المحلي.

وأضافت أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى إصابة 8 مدنيين، بينهم 5 أطفال بجروح.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة بالمنطقة، وبدء تحقيق في الهجوم من قبل السلطات المختصة هناك بالتنسيق مع ولاية هطاي.

يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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