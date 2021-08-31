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للمشاركة في الانتخابات.. مقتدى الصدر يدعو إلى «ثورة» مليونية

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للمشاركة في الانتخابات.. مقتدى الصدر يدعو إلى «ثورة» مليونية للمشاركة في الانتخابات.. مقتدى الصدر يدعو إلى «ثورة» مليونية

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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى «ثورة» مليونية انتخابية لـ«محبي الإصلاح والوطن لإزاحة الفاسدين».

وقال في بيان موسع: «على العراقيين أن يتداركوا أمر الفساد المنتشر في بلدهم سواء على الصعيد الشعبي كانتشار الآثام والمعاصي والخلافات والقتل والشبهات والعقائد المنحرفة وغيرها، أو على صعيد الفساد السياسي الذي قد صار سجية عند الأغلب الأعم من السياسيين وغيرهم ممن يتعاونون معهم أو يرضون بفعلهم أو يسكتون أو يتغاضون عنهم».

وأضاف: «لا يكون التدارك من خلال الغوغاء والضوضاء والشغب، بل يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الإصلاح ومحبي الوطن لإزاحة الفاسدين».

وفي وقت سابق من اليوم، حث رئيس العراقية مصطفى الكاظمي مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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