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طالبان تسعى إلى علاقات ودية مع واشنطن

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طالبان تسعى إلى علاقات ودية مع واشنطن طالبان تسعى إلى علاقات ودية مع واشنطن

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قالت حركة طالبان إنها تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة بعد مغادرة آخر جندي أمريكي مطار كابول، وأشارت الحركة إلى أنها اقتربت من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

وتوقفت الرحلات الجوية من المطار حيث قام قادة طالبان بجولة انتصار رمزية على مدرج المطار بعد مغادرة آخر جندي أمريكي.

ولم يتضح بعد متى سيتم استئناف الرحلات في ظل تجاهل عروض من تركيا وقطر لإبقاء المطار في وضع التشغيل.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هناك خلافاً بين الوزراء الأوروبيين المجتمعين الثلاثاء لبحث الأزمة بشأن أفضل طريقة للتعامل مع تدفق محتمل للاجئين.

ولا تريد بعض الدول السماح بدخول أي من المهاجرين إلى أراضيها.

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