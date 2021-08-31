★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تنظيم داعش في أفغانستان بمزيد من الرد، وكان التنظيم المتطرف قد نفذ هجوماً قرب مطار كابول الخميس الماضي أودى بحياة 13 عسكرياً أمريكياً وعشرات الأفغان.

وقال بايدن «سنواصل الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان ودول أخرى»، مضيفاً «إلى تنظيم داعش ولاية خراسان: لم نفرغ منكم بعد».

فيما، وصف بايدن الإجلاء من أفغانستان بأنه نجاح غير عادي وذلك في أول تصريحات علنية له منذ انسحاب الولايات المتحدة من البلاد يوم الاثنين منهية حربا استمرت 20 عاماً.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن الخيار الذي كان متاحا ًأمام بلاده هو «إما المغادرة أو التصعيد»، وقال «كان الخيار بين المغادرة أو التصعيد. لم أكن مستعدا لإطالة أمد هذه الحرب إلى ما لا نهاية وأمد الخروج إلى ما لا نهاية».