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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أمله في التعاون مع الإيرانية الجديدة

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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أمله في التعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أمله في التعاون مع الإيرانية الجديدة

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استعداده والمنظمة للتعاون مع الايرانية الجديدة برئاسة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها جوتيريش بمناسبة توليه مهام الرئاسة.

وتابع المسؤول الأممي: رئاستكم للجمهورية تصادف مرحلة حساسة لبلادكم والمنطقة والعالم، مثلما نواجه نحن الكثير من التحديات القائمة ومن ضمنها جائحة كورونا، وتغييرات المناخ وكذلك النزاعات الطويلة والمدمرة منها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: «إن موارد إيران البشرية والطبيعية اللافتة رصيد لرخاء المواطنين الايرانيين، وكذلك لسائر شعوب العالم»، وتابع: «منظمة الامم المتحدة وانا شخصيا نرغب بالعمل مع الحكومة الجديدة برئاستكم نحو تحقيق السلام والامن والتنمية المستديمة وحقوق الانسان في كافة ارجاء العالم».

وواصل، أعوّل على «تعاونكم» من أجل مواصلة التقدم بالقيم والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

المصرى اليوم

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