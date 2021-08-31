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وزيرا خارجية تركيا والإمارات يناقشان العلاقات الثنائية في مكالمة نادرة

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وزيرا خارجية تركيا والإمارات يناقشان العلاقات الثنائية في مكالمة نادرة وزيرا خارجية تركيا والإمارات يناقشان العلاقات الثنائية في مكالمة نادرة

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ناقش وزير الخارجية التركي مولود عبد الله بن زايد آل نهيانأوغلو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين في مكالمة هاتفية.

جاء ذلك بحسب ما كشفته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، والتي لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى حول المحادثات بين الطرفين.

ويأتي التواصل بعد أسبوعين تقريبا من زيارة وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، حيث التقى الوفد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الرئيس التركي مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية.

وركز الجانبان على التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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